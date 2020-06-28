SON DAKİKA HABERLERİ! Giresun'da kaybolan İlknur'a ne oldu? İlknur Tirsi bulundu mu?

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları sürüyor.

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

60 KİŞİLİK EKİP VE VATANDAŞLAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Köyde arama yapan Tirsi ailesi kızlarını bulamayınca yetkililere haber verdi. Dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kız için 60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken, ekipler bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı.

'İNŞALLAH ÇOCUĞUMUZU AİLESİNE TESLİM EDECEĞİZ'

İcilli köyüne gelerek arama çalışmalarını takip eden Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin'den bilgi aldı. Tirsi ailesi ile de görüşen Kaymakam Tuna, ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Kaymakam Tuna, "Valiliğimizin Koordinasyonunda arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim bularak ailesine teslim edeceğiz" dedi.

'SON GÖRÜLME NOKTASINA ODAKLANDIK'

AKUT Giresun gönüllüsü Levent Sevinç ise herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını dile getirerek, "Son görülme noktasına odaklandık. Tanıkları dinledik, planlamamızı yaptık. Son görüldüğü noktadan rota taraması, alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık. Acil arama ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Herhangi bir ipucuna rastlayamadık. Stratejiyi değiştirdik. Gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdük. Gece boyunca buradaydık. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaları farklı metotlarla aynı bölgeye yoğunlaştık. Kızın son görüldüğü noktadan aşağıdaki dereye doğru taramamızı gerçekleştirdik. Özel harekatçı arkadaşlarımızda arama çalışmalarında batı tarafına yoğunlaştılar" diye konuştu.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyü mülki sınırları içerisinde 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı alındığı belirtildi. İhbar üzerine 1 arama köpeği ile 6 asayiş timi, 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edildiği ancak netice alınamadığı bildirilen açıklamada, havanın aydınlanmasıyla olay mahalline 2 jandarma komando timi, 1 drone ve 1 arama köpeğiyle 6 asayiş timi takviye edilerek arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.