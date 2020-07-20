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Son dakika haberi Göçmen faciasında ölü sayısı 60'a yükseldi!

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkartılan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60'a yükseldi

Van
İHA

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

İHA'nın haberine göre olayda, Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda bir cansız bedenin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 60 oldu.

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