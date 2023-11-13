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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hakurk'ta 6 terörist öldürüldü

        Son dakika haberi Hakurk'ta 6 terörist öldürüldü

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:34
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        Hakurk'ta 6 terörist öldürüldü
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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