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HaberlerGündemSon dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: İkisi de yakalandı
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Son dakika haberi İçişleri Bakanı Soylu: İkisi de yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini "Hevesleri kursaklarında kalır" sözleriyle ifade etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hesabın yargı önünde sorulacağı mesajını verdi

Süleyman Soylu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzguncuk'ta kilise haçını kıran provokatörün 24 saatte yakalandığını, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatörün de hemen yakalandıını bildirdi. Soylu, paylaşımında "Provokasyona izin vermeyiz" mesajı verdi.

ÇELİK: HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu iki olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini belirtti. "Hevesleri kursaklarında kalır" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.

Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu."

GÜL: FAİLLERİ YARGIDA HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı paylaşımda "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

KUZGUNCUK'TA NE OLMUŞTU?

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı 22 Mayıs cuma akşamı sökülmüştü. Haçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Mazlum D. gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını öne sürerek "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" demişti. Mazlum D., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kilise ha&ccedil;ının s&ouml;k&uuml;lmesi g&uuml;venlik kameralarına yansımıştı.
Kilise haçının sökülmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT

Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs tarihlerinde e-mail yoluyla yazılı ölüm tehdidi aldıklarını duyurmuştu. Irkçı, ayrımcı ve nefret dilinin bu yaklaşımları cesaretlendireceği belirtilen açıklamada "Ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" denilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

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