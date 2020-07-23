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CHP'li İlhan Cinayer düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. CHP'nin, 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.

Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

"Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz" diyen Cihaner, "Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.