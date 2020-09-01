DHA

Bursa'da 4 çocuk babası Hamza Kara (36),işe gitmek için yürüdüğü sırada husumetlisi Enes T. (22) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, dün sabah, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Hamza Kara, işe gitmek için evden çıktı. Arabasına doğru yürüdüğü sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak, öldürüldü. Saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.

BAŞKA BİR AİLE KAN DAVASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kara'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kara ailesinin, başka bir aile ile kan davası olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, husumetli aileden Enes T.'nin sabah saatlerinde Kara´nın evinin yakınlarında olduğunu saptadı. Enes T., evinde yakalanarak, gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.

'İNTİKAM ALMAK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLEDİM'

Emniyette verdiği ifadesinde Hamza Kara'yı öldürdüğü itiraf eden Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. İki yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dedi.