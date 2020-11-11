Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından tüm kalemlere gönderilen yazıda, adliyede covid-19 salgını seyrinin giderek artması nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI İSTENDİ

Yazıda, personel tarafından görev esnasında maske kullanımına daha çok özen gösterilmesi, maskesiz şekilde kalemlerde kesinlikle çalışılmaması gerektiği belirtildi.

Vatandaş ve avukatlar ile iletişimde de sosyal mesafe kurallarına göre işlem yapılması gerektiği anlatıldı. Salgın sürecinde bulaşma riskini arttırmasından dolayı kalemler arasında toplu yeme-içme etkinliklerinde bulunulmaması, zorunlu haller dışında diğer kalem personelleri ile gerekmedikçe irtibat kurulmaması gerektiği belirtildi.

Covid-19 vakası tespit edilen mahkeme kalemlerine söz konusu durumla ilgili olarak birimin kapalı olduğuna dair herhangi bir duyuru asılmaması belirtildi.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞILACAK

Adliyede kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında da, kalemlerin personel durumlarına göre birer hafta aralıklarla mahkemelerde en az 1, icra müdürlüklerinde ise en az 1 müdür veya müdür yardımcısı ve 2 icra katibinin dönüşümlü olarak esnek çalışmadan faydalandırılmasına karar verildi.

Kararda, diğer tüm personelin de görevlerine gelmesi, kalemlerde herhangi bir pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda da esnek çalışmada olan personelin göreve çağrılması ve komisyon başkanlığınca ilave bir görevlendirme yapılmayacağı ifade edildi.

Yazıda, uygulamaya 13 Kasım 2020’den itibaren geçileceği ifade edildi.

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