AA

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

GETİR VE YEMEK SEPETİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."

Hava koşulları nedeniyle çoğu motosiklet sürücüsü trafiğe çıkmaktan çekinse de çalışmak zorunda kalan kuryeler yürekleri ağza getirmişti.