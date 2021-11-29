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Haberler Gündem Son dakika… Kuryeler ve motosikletliler ne yapacak
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Fırtına motosiklet sürücüleri ve kuryeler için tehlike

İstanbul’da çatıları uçuran, kamyon deviren fırtına, kaportası vücutları olan motosiklet sürücüleri için daha büyük bir risk oluşturuyor. Sosyal medyada kuryelerle ilgili görüntüler paylaşılıp bu havada yollarda olması tartışılırken konuştuğumuz motosiklet eğitmeni Rahmi Barutçu iki teker için tehlikelere dikkat çekiyor

Son dakika… Kuryeler ve motosikletliler ne yapacak

İstanbul’da etkili olan lodos can kaybına neden olurken trafik için de büyük tehlike oluşturuyor. Kamyonları bile deviren fırtına, kaportası vücudu olan motosikletliler için adeta bir ölüm kalım mücadelesine neden oluyor. Hava koşulları nedeniyle çoğu motosiklet sürücüsü trafiğe çıkmaktan çekinse de çalışmak zorunda kalan kuryeler yürekleri ağza getiriyor.

Trafik ekipleri boğaz köprülerinde fırtınadan etkilenmemeleri için motosikletlileri bekletti. Sosyal medyada çok paylaşılan bir videoda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki metrobüs, motokuryeleri aralarına alarak tehlikeden korumaya çalışıyor. Ancak bu da kısmi bir koruma sağlıyor. Videoyu yorumlayan çoğu sosyal medya kullanıcısı böylesine tehlikeli bir havada kuryelerin çalıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise sipariş vermekten kaçınılması çağrısı yapıyor.

KURYELER NE YAPACAK?

Motosiklet tutkusuyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da görüntü ile ilgili “Motosikletçi olarak konuşuyorum. Buradakilerin iyi niyetinden şüphem yok ama risk devam ediyor. TIR’ları deviren bir fırtınada devrilen motosikletlerin sürücüsü arkadan gelen aracın önüne düşecektir. Kuryelerin üç günlük yevmiyesini verin. Toplu taşım araçlarından ücret almayın” dedi.

Bu havada motosiklet kullanımı ile ilgili Haberturk.com’a konuşan motosiklet eğitmeni Rahmi Barutçu, 20 binden fazla kuryeye eğitim verdiğini, kuryelerin “Ekmeğimizin peşindeyiz” diyerek bu havalarda çalışmama fikrine pek sıcak bakmadıklarını belirtti. Ancak tehlikenin hem kuryeler hem de diğer motosiklet sürücüleri için geçerli olduğuna dikkat çekti.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TEHLİKE

Özellikle köprülerde hava şartlarının daha zorlayıcı olduğunu söyleyen Barutçu, videodaki gibi büyük aracın yanından gitmenin çözüm olabileceğini belirtti. Ancak trafikteki diğer araç sürücülerinin de bu hava şartlarında görüş mesafesinin az olabileceğini, kimi araçların sileceklerinin iyi çalışmayabileceğini hatırlatan Barutçu, bunun da motosikletlilerin fark edilmesini güçleştireceğini söyledi. Bu durumda şeridi kullanmak hayati önem taşırken zaten kullanımı yasak olan emniyet şeridi için de ayrı bir risk bulunuyor. Barutçu, sık kullanılmayan emniyet şeritlerinin tozlu olacağını, yağmurda bu tozun zemini iyice kaygan haline getireceğine dikkat çekti: Bir de yazlık lastikle burada ilerlemek acı sonuçlar doğurabilir.

Böylesine havalarda motosiklet kullanmamak belki de en iyisi ancak zorunlu hallerde kask, eldiven, bacak koruyucusu gibi doğru ekipmanla ve doğru lastikle, kurallara uyarak motosikletle binmek gerekiyor.

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