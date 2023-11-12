İstanbul'da dehşet! 4 ölü 1 yaralı

Dehşete düşüren olay Beyoğlu Hacıahmet mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise bildirildi.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Daireye çıktıklarında tüyler ürperten görüntüyle karşılaştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyle karşılaştı. Kısa bir süre içinde şüpheli olduğu ortaya çıkan Özgür Nayman’ın hayat belirtisi verdiği görülmesi üzerine hemen hastaneye götürüldü.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİNİ VURDU

Ortaya çıkan dehşet görüntülerin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan Özgür Nayman’nın önce, eşi Sevilay Nayman’ı, sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.