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Son dakika haberi İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkkan'ı görevden çekiyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" dedi

Son dakika haberi İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkkan'ı görevden çekiyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu: Türkkan'ı görevden çekiyoruz
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Lütfü Türkkan, Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü. Yaşananların ardından grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Türkkan hakkında İYİ Parti'den açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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