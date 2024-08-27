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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı

        İzmir'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:32
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        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
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        İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        İzmir'de kan donduran olay yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürdü, 1 çocuğunu da yaraladı.

        Katil zanlısı baba ve yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Çocukların annesinin ise Manisa'da olduğu öğrenildi.

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