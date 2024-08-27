İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de kan donduran olay yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürdü, 1 çocuğunu da yaraladı.

Katil zanlısı baba ve yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Çocukların annesinin ise Manisa'da olduğu öğrenildi.