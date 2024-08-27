Son dakika haberi İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
İzmir'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de kan donduran olay yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürdü, 1 çocuğunu da yaraladı.
Katil zanlısı baba ve yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Çocukların annesinin ise Manisa'da olduğu öğrenildi.