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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na: 18 kente uyarıcı rapor gönderdik!
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Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na: 18 kente uyarıcı rapor gönderdik!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonuçlarının ele alındığı ve bundan sonrası için ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda düşüncelerin paylaşıldığı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, TMMOB Mimarlar Jeoloji Mühendisleri Odası olarak 18 ile uyarıcı raporlar gönderdiklerini, illerden bu konuda geri dönüş yapılmadığını söyledi

SON DAKİKA HABERİ: Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na: 18 kente uyarıcı rapor gönderdik!
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AA

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na görüşlerini paylaşan TMMOB Mimarlar Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli açıklamalarda bulundu.

"24 İL VE 110 İLÇE FAY HATTINDA"

AA'da yer alan habere göre Türkiye'de, 24 il ve 110 ilçenin diri fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, bunların bir kısmında uzun dönemde deprem olma olasılığının olduğunu kaydetti.

"18 İLE UYARICI RAPOR GÖNDERDİK"

Oda olarak 18 ile uyarıcı raporlar gönderdiklerini ifade eden Tüysüz, illerden bu konuda geri dönüş yapılmadığını belirtti. Marmara depreminin beklendiğini ifade eden Tüysüz, "Marmara depremi olursa asrın değil ülkenin felaketi olur. Marmara depreme hazır değil" değerlendirmesinde bulundu.

"20 MİLYONLUK NÜFUS TEHLİKEDE"

İstanbul nüfusunun hala arttığını belirten Tüysüz, geçmişte 10 milyon şimdi ise 20 milyona yakın nüfusun tehlike altında olduğunu öne sürdü.

"İSTANBUL İÇİN NÜFUS ÖNLEMİ ALINMALI"

Risk altındaki bölgelerde nüfus artışına izin verilmemesi, İstanbul'da nüfusun artmaması için gereken neyse yapılması çağrısında bulunan Tüysüz, "Nüfusun deprem tehlikesi yüksek şehirlere yığılmasını önlememiz lazım.

"SANAYİ MERKEZLERİ DEPREM BÖLGESİNDEN KALDIRILMALI"

Yerleşim yoğunluğunu azaltmamız lazım. Sanayi ve önemli yapıları, deprem tehlikesi bulunan bölgelerden uzaklaştırmamız, uzaklaşmaları yönünde teşvik etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"90 BİN BİNANIN YIKILMA İHTİMALİ"

İstanbul'da yıkılma aşamasında olan, olası bir depremde yıkılma ihtimali olan 90 bin yapıdan bahsedildiğini anlatan Tüysüz, olası İstanbul depremine ilişkin, 2000 yılında bir araştırma yapıldığını kaydetti.

"BEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.5"

Tüysüz, "2000 yılında yapılan çalışmaya göre, İstanbul depreminin 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 50 ile yüzde 80 arasında. 30 yıl içinde depremin olmama olasılığı ise yüzde 15 ile yüzde 50 arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı senaryoya göre de depremimin büyüklüğü 7.5" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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