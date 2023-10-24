Türkiye’nin gündemine oturan Mutlu Menekşe cinayetinde soruşturmanın sonuna gelindi. Genç kadının kan donduran otopsi raporuna ve iddianameye Habertürk ulaştı.

İddianamede, Mutlu Menekşe’nin cansız bedenine yapılan otopsi raporu da yer aldı. Adli tıp uzmanları, Mutlu Menekşe’nin sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunda omur kırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit etti.

ADLİ TIP UZMANI PROF. DR. DOKGÖZ: DEFALARCA ŞİDDET GÖREREK, ACI ÇEKEREK ÖLMÜŞ

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Mutlu Menekşe’nin adli tıp raporunu yorumladı. Dokgöz, “Adli Tıp Raporu’na baktığımızda kadının değişik zamanlarda sürekli travmaya uğradığını görüyoruz. Çeşitli renklerde ‘ekimoz’ dediğimiz doku içi kanamaları var. Vücudunda ileri derece yanıklar var, 2., 3. derece yanıklar var. Boyun omurunda kırık var, kemikte kırık var. Omurilikte kanama var, beyinde kanama var. Böbrek yetmezliği, akciğer gibi organ yetmezliklerine de neden olmuş hem kişinin uğradığı travma, ekimozlar, hem de yanıklar. Hepsi birlikte ölümü açıklıyor. Çok ciddi bir travmaya uğramış. Acı çekerek ve defalarca travmaya uğrayarak maalesef yaşamının sonuna ulaşmış” dedi.

“MUTLU MENEKŞE’NİN İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTADA”

Maktül Mutlu Menekşe’nin aile avukatı Yalçın Arcak, Habertürk’e yaptığı özel açıklamada dava sürecine ilişkin bilgiler verdi. İlk duruşmanın 2024 yılının aralık ayında görüleceğini belirten Arcak, “Katilin ağırlaştırılmış müebbet cezası alacağını öngörüyoruz” dedi.

Arcak, “Mutlu Menekşe cinayetine ilişkin davada önümüzdeki Aralık’ta ilk duruşma olacak. Biz bu caninin alınabilecek en yüksek cezayı alarak; ki işkence suretiyle öldürme mevcut, tasarlayarak, kasten yapılan bir eylem var. Bu sebeplerle ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacağını öngörüyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Mutlu Menekşe ve ailesi için adalet arayışımız başladı” ifadelerini kullandı.