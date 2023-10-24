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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Manisa'da kan donduran olay! 3. kadın kurbanını olan Mutlu Menekşe'yi de işkenceyle öldürmüş! - Güncel haberler

        Kan donduran olay! 3. kadın kurbanını da işkenceyle öldürmüş!

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 2 eşini öldürdükten sonra cezaevinden pandemi izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de katleden Necati Akpınar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Akpınar'ın 3. kurbanı Mutlu Menekşe'nin cansız bedenine yapılan otopsi raporuna Habertürk ulaştı. Raporda, cinayet kurbanı kadının vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar, çeşitli morluklar, omurunda kırık, beyninde kanama ve böbrek ile akciğerinde enfeksiyon tespit edildi. Mutlu Menekşe'nin işkence ile öldürüldüğü kanıtlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:08
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        Kan donduran olay! 3. kadın kurbanını da işkenceyle öldürmüş!
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        Türkiye’nin gündemine oturan Mutlu Menekşe cinayetinde soruşturmanın sonuna gelindi. Genç kadının kan donduran otopsi raporuna ve iddianameye Habertürk ulaştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EVİN BAHÇESİNE GÖMÜLÜ BULUNMUŞTU

        Mutlu Menekşe, 48 yaşında hayattan koparıldı. 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 30 Aralık 2022 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir evin bahçesine gömülmüş halde bulundu.

        Mutlu Menekşe’nin birlikte yaşadığı Necati Akpınar, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

        2 EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SON KURBANI MUTLU MENEKŞE OLDU

        Mutlu Menekşe’nin katil zanlısı Necati Akpınar’ın suç dosyası kabarıktı. Akpınar ilk eşini, 1984 yılında bıçaklayarak, ikinci eşini de 2003 yılında ütüyle yakarak öldürmüştü. Akpınar, bundan tam 3 yıl önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle cezaevinden şartlı tahliye edilmişti.

        KIZI BABASINI İHBAR ETMİŞTİ

        Yürütülen soruşturma kapsamında, Necati Akpınar’ın kızını tehdit ederek Mutlu Menekşe’nin cansız bedenini toprağa gömdüğü tespit edildi. Akpınar’ın kızının polise giderek babasını ihbar etmesiyle birlikte cinayetin detayları netlik kazandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcıları, 3 kadının katili Necati Akpınar için iddianame hazırladı. Habertürk’ün ulaştığı iddianamede; Necati Akpınar’a, “eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçlaması yöneltildi.

        OTOPSİ RAPORU İŞKENCEYİ ORTAYA KOYDU

        İddianamede, Mutlu Menekşe’nin cansız bedenine yapılan otopsi raporu da yer aldı. Adli tıp uzmanları, Mutlu Menekşe’nin sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunda omur kırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit etti.

        2 çocuk annesi Mutlu Menekşe’nin işkenceyle öldürüldüğü, otopsi raporuyla kanıtlandı.

        ADLİ TIP UZMANI PROF. DR. DOKGÖZ: DEFALARCA ŞİDDET GÖREREK, ACI ÇEKEREK ÖLMÜŞ

        Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Mutlu Menekşe’nin adli tıp raporunu yorumladı. Dokgöz, “Adli Tıp Raporu’na baktığımızda kadının değişik zamanlarda sürekli travmaya uğradığını görüyoruz. Çeşitli renklerde ‘ekimoz’ dediğimiz doku içi kanamaları var. Vücudunda ileri derece yanıklar var, 2., 3. derece yanıklar var. Boyun omurunda kırık var, kemikte kırık var. Omurilikte kanama var, beyinde kanama var. Böbrek yetmezliği, akciğer gibi organ yetmezliklerine de neden olmuş hem kişinin uğradığı travma, ekimozlar, hem de yanıklar. Hepsi birlikte ölümü açıklıyor. Çok ciddi bir travmaya uğramış. Acı çekerek ve defalarca travmaya uğrayarak maalesef yaşamının sonuna ulaşmış” dedi.

        “MUTLU MENEKŞE’NİN İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTADA”

        Maktül Mutlu Menekşe’nin aile avukatı Yalçın Arcak, Habertürk’e yaptığı özel açıklamada dava sürecine ilişkin bilgiler verdi. İlk duruşmanın 2024 yılının aralık ayında görüleceğini belirten Arcak, “Katilin ağırlaştırılmış müebbet cezası alacağını öngörüyoruz” dedi.

        Arcak, “Mutlu Menekşe cinayetine ilişkin davada önümüzdeki Aralık’ta ilk duruşma olacak. Biz bu caninin alınabilecek en yüksek cezayı alarak; ki işkence suretiyle öldürme mevcut, tasarlayarak, kasten yapılan bir eylem var. Bu sebeplerle ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacağını öngörüyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Mutlu Menekşe ve ailesi için adalet arayışımız başladı” ifadelerini kullandı.

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        #Mutlu Menekşe cinayeti
        #Son dakika haberler
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