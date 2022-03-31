Katliam evinde takma diş ve ayak izleri! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) evlerinde ölü bulunmuştu. Aile katliamıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre olayda Anıl Güner'in vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

"1 MİLYONUM VARDI, ALTIN ALIP YATIRIM YAPTIM"

Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu. Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

YÜZÜNDE VE ELLERİNDE YARA VARDI

Elmayı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren şüpheli, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi.

EVİNDE 1000'E YAKIN MERMİ BULUNDU

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan B.E. olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti. Şüphelinin Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu. Şüphelinin ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

OLAY GÜNÜ ELMALI KÖYÜ'NDEYMİŞ

Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi.

DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ BULUNDU

Evde yapılan incelemede şüphelinin takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Berk Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, haberim yok" dediği öğrenildi.

'HIRSIZLIK' VE 'UYUŞTURUCU'DAN SABIKASI VARMIŞ

Şüphelinin 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Zanlının, 1 yıl önce çalıştığı tesiste hırsızlık olayına karıştığı ve buradan kovulduğu öğrenildi. Olayın ardından anlaşmazlık yaşadığı babası ile tartışan şüphelinin babası tarafından bacağından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Köyde yaşanan bu olaylarından ardından şüphelinin ailesiyle Elmalı'dan ayrıldığı ve zaman zaman köye geldiği belirtildi.

VALİ CANALP: YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI

Öte yandan Edirne Valisi Ekrem Canalp, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son olarak biliyorsunuz, 1 tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla bu tutuklama kararı neticesinde adli sürecin sonunu beraber bekleyeceğiz. Jandarmamız olayın oluşundan itibaren bütün mesaisini, zamanını merkezden ve Keşan'dan ilave ekiplerimizi takviye etmek suretiyle oraya yönlendirdik. 3 gün içinde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Bu yoğun çalışma neticesinde dün gece vakti bir şekilde elde etmiş olduğumuz delilleri mahkemeye sunmak suretiyle mahkememiz de tutuklama kararı verdi. Buradan şunu da ifade etmek isterim, burada jandarmamızın yanı sıra polisimizin yapmış olduğu çalışmaların da çok faydasını gördük. Polisle jandarmanın müşterek çalışması oldu, bu müşterek çalışma neticesinde bu sonucu elde edebildik" dedi.

"EVDE HER ŞEY DAĞILMIŞ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

"BELKİ DE HİÇ UĞRUNA KATLEDİLDİLER"

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğunu söylendi.

"DUVARLARDA, CAMLARDA KAN VAR"

Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik.

Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi.