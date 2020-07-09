AA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kayıp olan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

AA'nın haberine göre, 2 gün önce Üçdirek Mahallesi'nde inek otlatmak için evden çıkan Fatma Yıldız'ın (15) eve dönmemesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Yıldız'ın bulunmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma ekipleri karadan, su altı polis ekipleri ise bölgeden geçen sulama kanalında arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cesedi kaybolduğu düşünülen noktanın 25 kilometre uzağındaki sulama kanalının depolama bölümünde bulundu. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.