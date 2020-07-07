HABERTURK.COM

Geçen yıl eylül ayında 12 yaşındaki kızına içki içiren kadının görüntüleri uzun süre tartışılmıştı. Akılalmaz olay, eski eşinin kızının telefondaki görüntüleri fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çılgına dönen babanın şikâyeti üzerine kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu olaydan dokuz ay sonra infial yaratan bir görüntü daha ortaya çıktı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüde, annesi mi yoksa yakını mı olduğu henüz bilinmeyen bir kadının, küçük kıza sigara içirmeye çalışması yer alıyor. Kadın, kahkahalarla küçük kıza sigarayı nasıl içmesi gerektiğini anlatıyor. Kadın, küçük kızın rahatsız olmasına ve 'Ben sigara içmem, babam vermiyor' demesine rağmen kepazeliğini sürdürüp, zorla denemelerine devam ediyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde yer alan minik kızın bir an önce koruma altına alınması istendi. Çılgına çeviren olayla ilgili yetkililer göreve çağrıldı.