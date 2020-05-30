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Kilise saldırganı hakkında yakalama kararı

İstanbul Kuzguncuk'taki kiliseye saldırının adli kontrolle serbest bırakılan faili hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı

Kuzguncuk kilise

İstanbul Kuzguncuk'taki Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırının faili M.S. hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldı.

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı 22 Mayıs cuma akşamı sökülmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli M.S. gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını öne sürerek "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" demişti.

M. S., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine M.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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