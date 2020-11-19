Korkunç kazadan mucize kurtuluşun kahramanları! 0:00 / 0:00

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Elazığ'da tarım aracına bacağını kaptıran Muharrem Ölmez, itfaiye, asker ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Mustafa Uc'un haberine göre, Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, mısır silajı yaparken dikkatsizlik sonucu sağ bacağını tarım aracına kaptırdı. Ağır yaralanan Muharrem Ölmez, yakınlarının yardımıyla tarım aracının bir parçasıyla birlikte Arıcak İlçesine getirildi.

Buradan askeri helikopterle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez'e acil müdahale yapıldı. İtfaiyenin yardımıyla bacağı tarım aracından kurtarılan Ölmez, daha sonra ameliyata alındı. 2 saat süren operasyonda sağ bacağını kaybeden Ölmez, hayati tehlikeyi atlattı. 40 gündür hastanede tedavi altında tutulan Muharrem Ölmez, iyileşip protez bacak takarak ailesine kavuşmak istiyor.

'ÇOCUKLARIMI, EVİMİ ÖZLEDİM'

Yaşanan korkunç olayı anlatan Muharrem Ölmez, "9 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00 sıralarında silaj makinesi traktöre bağlı, çalışır vaziyetteydi. İçerisine mısır atıyordum. O anda bacağımı kaptırdım. Fark ettiğim anda bacağımın tamamını kapmıştı. Beni Arıcak ilçe merkezine getirdiler. Arıcak'ta askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildim. Burada doktorlar müdahale ettiler. Sancım vardı o anda. Çaresizdim. Çevredeki herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Sancımın yanı sıra bir de makinenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. Çok şükür bugün buraya kadar geldim. Bu süreçten sonra iyileşmeyi ve protezin takılmasını dört gözle bekliyorum. Eski ayağıma kavuşamasam da yine de protezle yürümeye çalışacağım. 40 gündür hastanedeyim. Çocuklarımı, evimi özledim." dedi.

'HAYATINI KAYBETME RİSKİ YÜKSEKTİ'

Muharrem Ölmez'i hayata döndüren ekibin başında yer alan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz ise, hastasının sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Hastanın hayati tehlikesinin olamadığını söyleyen Prof. Dr. Erhan Yılmaz, müdahale süreci ve sonrasını şöyle anlattı:

"Hastamız 9 Ekim'de akşam saatlerinde hastanemize getirildi. Bir tarım makinasında bacağının kopması sonucu ve tarım makinasına sıkışması sonucu acil servise getirildi. Hastayı hemen ameliyathaneye aldık. Çünkü hasta bulunduğu köyden Arıcak ilçe merkezine ambulansla ve tarım makinasının bir kısmıyla beraber getirilmişti. Saat 14.00'te olan yaralanmadan dolayı yaklaşık saat 17.00'ye kadar Arıcak ilçe merkezine getirilmiş. Oradan da askeri helikopterle hastanemize getirilmişti. Daha fazla zaman kaybetmemek gerekiyordu. Hastanın hayatı söz konusuydu. Biz hemen ameliyathaneye aldık.

Ameliyathanede önce tarım cihazının içerisinden bacağını çıkarmamız gerekiyordu. Hastanın diz üstünden ampute olduğu görülüyordu. Fakat cihaz sıkıştırdığı alan boyunca bacak kemiğinin üst ucuna kadar sıkıştırdığı için biran önce hastayı oradan kurtarmamız gerekiyordu. Sağolsun itfaiyemizin de destekleriyle hasta o makinenin içerisinden çıkarıldı ve hemen ameliyata alındı.

Hastanın bacağı diz üstünden ampute olmuştu. İçinde bol miktarda organik materyal vardı. Mısır koçanlarının artıkları, toz, toprak doluydu. Bu hastalarda da enfeksiyon çok ciddi bir problem olduğu için ciddi bir temizlik yaptık. Hastanın bacağını serumla yıkayıp temizledikten sonra kurtarabildiğimiz en dip noktadan hastanın bacağını ampute ettik. Bugün itibariyle hastamız yaşıyor. Çünkü bu hastalarda enfeksiyona bağlı yaşamını kaybetme riski yüksekti. Biz bu hastamızda da enfeksiyonla ciddi mücadele ederek hastamızı ampute ettik. Bundan sonraki süreçte 3 ay kadar yaranın iyileşmesini bekleyeceğiz. Daha sonra protez bacak yaptıracağız. Hayati tehlikemiz kalmadı hastada."