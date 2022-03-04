Kremlin'den yeni açıklama 0:00 / 0:00

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Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna müzakerelerinde bundan sonra ne olacağının Kiev yönetimine bağlı olduğu belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte henüz hiçbir belge üzerinde anlaşmaya varılmadığını da ifade etti.