Putin'den dünyaya çağrı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dokuzuncu gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyaya ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu.

Putin, "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" ifadelerini kullandı. Putin, "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz" diye ekledi.

Putin, yeni bir Rus gemisinin suya indirilmesiyle ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Ülke genelinde ulaştırma ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz. Bunu Baltık Denizi'nde, Kuzey Kutbu'ndaki bölgelerimizde Uzak Doğu'da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasını istemediklerini aktararak, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Durumu daha da kötüleştirmemelerini ve herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

PUTIN "HER ŞEY PLANA UYGUN İLERLİYOR" DEMİŞTİ

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rus askerlerinin Ukrayna'da Donbas'taki kişiler için savaştığını belirten Putin, "Ayrıca Batı'nın sınırımızda yarattığı bir Rusya karşıtının tehdit yaratmaması ve Ukrayna'nın Nazizm'den ve askerden arındırılması için savaşıyor." diye konuşmuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun Çinli ve Hintli öğrencileri rehin tuttuğunu, Rus ordusunun ise çatışmaların olduğu tüm bölgelerde insani koridorlar açtığını söylemişti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki görevini planlanan şekilde icra ettiklerini anlatan Putin, "Özel askeri harekat takvime ve plana uygun olarak ilerliyor. Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor." demişti.