İstanbul Halkalı'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre, kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.
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