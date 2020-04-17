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HaberlerGündemSon dakika haberler... Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın!
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Son dakika haberi Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın!

İstanbul Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Sefaköy mevkisinde bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi
DHA

İstanbul Halkalı'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.

 

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