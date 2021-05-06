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Son dakika haberi Kuzey Irak'ta toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, toplam 70 terörist öldürüldü

Son dakika haberi Kuzey Irak'ta toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK´lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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