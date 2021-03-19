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Lokanta görünümlü pavyonlara baskın! 72 kişiye çeyrek milyonluk ceza

İstanbul Maltepe ve Pendik'te lokanta ruhsatlı iş yerlerinin pavyona çevrildiğini tespit eden polis ekipleri baskın yaptı. Olası bir baskında kaçış için arka tarafta kapı ve güvenlik kameraları tespit edilen iş yerlerinde toplam 72 kişi yakalandı. Her iki baskında toplam 249 bin 120 lira para cezası kesilirken, ekiplere direnen bir kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Lokanta görünümlü pavyonlara baskın!
Lokanta görünümlü pavyonlara baskın!
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DHA

İstanbul'un Maltape ve Pendik ilçelerinde lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü.

Ayrıca mekânın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi. İş yerinde ayrıca çok sayıda konfeti bulundu.

Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420 lira para cezası kesti. İş yerinde polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kişi ise gözaltına alındı.

Pavyonda bulunan kadınlar ise, ekipler tarafından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te bulunan başka bir adrese yapılan baskında ise, yine lokanta ruhsatlı bir iş yerinin pavyon olarak işletildiği ve içeride 13'ü kadın 45 kişi olduğu tespit edildi.

İşletmede çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü. İçeride bulunanlara kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 155 bin 700 lira para cezası kesildi.

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