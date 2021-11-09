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Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre de, enkaz altında 20 kişinin olduğu iddia edildi. Binanın alt katında ise tavukçu, birinci katında ise kıraathanenin bulunduğu bildirildi.