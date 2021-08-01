Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.
AA'nın haberine göre, daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Evdeki inceleme sürüyor.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Manavgat´taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497´si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz" açıklamasında bulundu
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