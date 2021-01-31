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Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.