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Son dakika haberi Menemen Belediye Başkanı'na kesin ihraç istemi

CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti

Son dakika haberi Menemen Belediye Başkanı'na kesin ihraç istemi
Menemen Belediye Başkanı'na kesin ihraç istemi
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HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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