Son dakika haberi... 'Merhaba Kovid, ya sen ya ben' dedi, öldü

DHA

Kayseri'de, 'Merhaba Kovid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapan emekli işçi 59 yaşındaki Mehmet İridağ, 40 günlük yaşam ücadelesini kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ, 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İridağ'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından, "Merhaba Kovid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" paylaşımı ile duyurdu.

İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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