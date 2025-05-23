Sanıkların hepsi çocuk! Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başladı!
Türkiye'nin kanını donduran Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuk, bugün hakim karşısına çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
DHA'nın haberine göre duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülüyor.
SİLAHLA TEHDİT DETAYI
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti.
Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülüyor.