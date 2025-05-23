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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Sanıkların hepsi çocuk! Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başlıyor! | Son dakika haberleri

        Sanıkların hepsi çocuk! Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başladı!

        Türkiye'nin kanını donduran Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuk, bugün hakim karşısına çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:14
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        Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başladı!
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        Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

        DHA'nın haberine göre duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülüyor.

        SİLAHLA TEHDİT DETAYI

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti.

        Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülüyor.

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        #son dakika
        #Mattia Ahmet Minguzzi
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