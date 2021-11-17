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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti
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Son dakika haberi MSB: ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

Son dakika: MSB: ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti
MSB: ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan F16'ların alınmasına ilişkin görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi" bilgisi verilirken, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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