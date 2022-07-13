Muğla Datça'da orman yangını çıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgede yaşayan bir vatandaş ise bazı evlerin yandığını ve şiddetli rüzgarın alevlere müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor.

Bölgeden, alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı ilişkin görüntüler gelmeye başladı

"400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yangın söndürme faaliyetlerini yerinde incelemek için bölgeye gitti.

Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

Fotoğraf: DHA

"YANGINDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Muğla Datça’da saat 12.30’da başlayan orman yangını sebebiyle 16 Ambulans ve 9 UMKE Timi, toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Fotoğraf: DHA

TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NDEN TAHLİYE EDİLİYOR

İlçede alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı. Jandarma, tedbir amacıyla, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi.

Bunu üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan vatandaşlar, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirtip, İşletme sahiplerinin ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti dedi.

Fotoğraf: İHA

"RÜZGARIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, "Arazi dağlık bir arazi. Biz itfaiye araçlarına su takviyesinde bulunuyoruz. Maalesef rüzgarın etkisi çok büyük, o nedenle ilerlemekte güçlük çekiliyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı da, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." bilgisi verildi.

İHA: 20 EV TAHLİYE EDİLDİ

İHA'nın haberine göre de, yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın bölgesine müdahalede bulunan yangın söndürme uçaklarının denizden su alırken çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildiği, ayrıca bu botların muhtemel kıyıdan tahliyelerde vatandaşları alandan uzaklaştıracağı öğrenildi.

ALEVLERİN ULAŞTIĞI DATÇA-HAYITBÜKÜ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangında alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken, Datça-Hayıtbükü sahil yoluna da ulaştı.

Yol trafiğe kapatılırken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor. Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor. Alevlerin aynı hızla devam etmesi durumunda Avlana bölgesi ve Hayıtbükü Koyu'na kadar ilerleyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI'NDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'daki orman yangınına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Fotoğraf: İHA

Ekiplerin özellikle havadan yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." dedi.

Fotoğraf: İHA

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AYDIN BELEDİYESİ'NDEN ARAZÖZ DESTEĞİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla iki arazöz gönderdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Datça’daki orman yangının söndürülmesi ve ekiplere destek olmak için harekete geçti . Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla görevlendirilen iki arazöz ve personel alevlerle mücadele etmek için yola çıktı. Başkan Çerçioğlu, ilk etapta iki arazözün bölgeye gönderildiğini, bölgedeki gelişmelere göre takviye ekiplerin hazır bekletildiğini ifade ederek, ormanların bu ülkenin vazgeçilmezlerinden olduğunu dile getirdi.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor. Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

ÇEŞME'DE DE FECİ YANGIN

Datça'daki yangın devam ederken bir felaket haberi de İzmir'den geldi. Kentin Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın feci görüntülere neden oldu

Olayda İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: İHA

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Makilikte çıkan ve halen söndürme çalışmaları devam eden yangının bölgede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir