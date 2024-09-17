Son dakika haberi Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışma açıklandı.
Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda 8 yaşındaki Narin Güran'ın, boğazı sıkılarak boğularak öldürüldüğü netlik kazandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmış, yengesi Hediye Güran da tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.