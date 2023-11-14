Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler suç geliri aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturmanın geçmişi 2020’de düzenlenen bir operasyona uzanıyor.

Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ OPERASYON

24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.’nın liderlik ettiği bir şebeke daha 2023’te takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere satış yaparak güven kazandıkları, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayıp araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda Onur A.‘nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.

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LÜKS RESTORANTLARDA TANITIM YAPTILAR

Tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A.’nın dolandırıcılık yönteminin detaylarına detaylara ulaştı. Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekilere lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı.