Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! Detaylar ortaya çıktı
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Candan kardeşlerin soruşturması 2020 yılında başlayan bir dolandırıcılık soruşturmasına uzandı. Zincirleme devam eden soruşturmada, 6 ay önce 'araç dolandırıcılığı' operasyonu düzenlendi ve çete lideri Onur A. tutuklandı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur A. ile bağlantılı olduğu iddia edildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler suç geliri aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturmanın geçmişi 2020’de düzenlenen bir operasyona uzanıyor.
3 YIL ÖNCEKİ OPERASYONA UZANIYOR
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020’de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul’da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.’nın liderliğini yaptığı çeteye, 21 Haziran 2020’de ilk operasyon düzenlendi.
Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı.
İKİNCİ OPERASYON
24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.’nın liderlik ettiği bir şebeke daha 2023’te takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere satış yaparak güven kazandıkları, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayıp araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda Onur A.‘nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.
LÜKS RESTORANTLARDA TANITIM YAPTILAR
Tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A.’nın dolandırıcılık yönteminin detaylarına detaylara ulaştı. Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekilere lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı.
Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan’ı kullandı. Bu tanıtımlarda araç almak isteyen birçok kişiden para aldı.
Aldığı paralar karşılığında daha sonra sözde satılan araçlarını vermedi. Bu olayda 13 kişi mağdur oldu. İddialara göre şebeke bu yöntemle 10 milyon liralık vurgun yaptı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Elde edilen bu bilgilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyonun üçüncü ayağı düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul’da, Hacı İsrafil Sağlam da Kars’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler´in kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yazılı ve görsel medya organlarında "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."