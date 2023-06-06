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Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi
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Son dakika haberi Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. Kurtulmuş, "Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi

Son dakika: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi
HABERTURK.COM

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini verdi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili Kurtulmuş, adaylık sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir" dedi.

Kurtulmuş, "Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

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