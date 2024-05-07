Son dakika haberi Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları programında açıklamalarda bulundu. Tekin, "20 bin öğretmen ataması yapılacak. Yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız" dedi
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı öğretmen atamaları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programda açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık. Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk 5 branş, 3 bin 263 sınıf öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği olmuştur" dedi.
MÜLAKAT AÇIKLAMASI
Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak. 20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak" ifadelerini kullandı.