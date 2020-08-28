Uzmanından uyarı! O gıdalarda az da olsa virüs bulaşma ihtimali var

İHA

Kayseri'de ölü bulunan Y.A. adlı şahsın, eniştesi B.A. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı enişte, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkında 19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkiinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; şüphelinin enişte B.A. olduğu tespit edildi.

Öldürülen Y.A.'nın eniştesi B.A., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.