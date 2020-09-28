Son dakika haberi! Özer Arkun ile ilgili soruşturmada flaş gelişme!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Rubato Grubu sanatçılarından Özer Arkun'un geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisini darp ettiği ileri sürüldü. Habertürk'ün gündeme getirdiği olayda, genç kadın yaşadığı şiddeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa iletti.

Emrah Doğru'nun haberine göre, feci olayda genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisine tehditte bulunduğunu da belirtti. İstanbul Anadolu 1.Aile Mahkemesi de, genç kadının şikayeti üzerine 4 aylık koruma kararı verdi.

Kararda, Arkun'un 4 ay süreyle şiddet mağduru genç kadının evine ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine hükmedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, savcılık tarafından Arkun'a kasten yaralama ile birlikte olay günü işlediği iddia edilen suçlardan dolayı toplam 27 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.