Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti. REKLAM GEZİ OLAYLARINDA GÖSTERİCİLERE SALDIRMIŞTI Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA DHA'da yer alan habere göre de olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.