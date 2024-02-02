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        Haberler Gündem Güncel Palalı Sabri vuruldu: Gezi eylemleriyle tanınan Sabri Çelebi silahlı saldırıda öldürüldü! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!

        Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan gece 01.30'da meydana gelen saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:36
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        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
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        Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        "Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.

        Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

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        GEZİ OLAYLARINDA GÖSTERİCİLERE SALDIRMIŞTI

        Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

        11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

        SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

        DHA'da yer alan habere göre de olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu.

        Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.

        BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

        Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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