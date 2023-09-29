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        Haberler Gündem Sağanak yağış İstanbul'u vurdu: İstinat duvarı çöktü, bir kadın sele kapıldı! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!

        İstanbul'un Pendik ilçesinde istinat duvarı bir aracın ve bir işçi servisinin üstüne çöktü. Araçlarda sıkışan 5 kişi kurtarıldı. Mecidiyeköy'de de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isterken sel sularına kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:41
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        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
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        Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor

        AA'da yer alan habere göre Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

        5 KİŞİ MAHSUR KALDI

        Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 5 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

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        BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda araçta sıkışan bir kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

        ŞİŞLİ’DE SUYA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR BÖYLE KURTARDI

        Şişli’de etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı. Mecidiyeköy Mahallesi’nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isterken sel sularına kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Şişli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı.

        Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        #istinat duvarı
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