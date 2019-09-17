Giresun'da şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, ekonomik zorluklardan dolayı evini satışa çıkardı. Sosyal medyadan evinin fotoğraflarını paylaşan ve satış için yardım isteyen baba Vatan, "Bunu yayınlamak için çok düşündüm. Başka çarem kalmadı. 21 Mart'ta yapılan akıl yargılamasından itibaren bütün ticaret yaşamımı mahvettiler. O günden itibaren aylarca ticaret yapamadım. Mecburen evimizi satışa çıkartmak zorunda kaldım. Mücadelemi ne pahasına olursa olsun vermem gerekiyor. Bir umutla yaz sezonunda işler düzelir sandım maalesef ekonomik kriz süreci, yaz sezonunu zor süreçlerle geçirmemize sebep oldu. Önemli olan süreçte engelleri aşmam. Evimizi satışı için yardımcı olursanız memnun oluruz" dedi.

HALUK LEVENT'TEN YANIT

Baba Şaban Vatan'ın bu paylaşımlarının ardından sanatçı Haluk Levent duyarsız kalamadı. Sosyal medyadan yanıt veren sanatçı, "Sana o evi sattırmayacağız! Biraz bekle abicim!" dedi.