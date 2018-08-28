SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
sosyal medya
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika haberi: Şoke eden görüntü! Bir kadını arabanın arkasına bağladılar

Şoke eden görüntü! Bir kadını arabanın arkasına bağladılar

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede konuya ilişkin açıklama yaptı. Dede, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur" dedi

27.08.2018 - 19:28 | Güncelleme: DHA

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor.

Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor. 

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede, bir kadının minibüsün arkasına iple bağlanarak taşınmasının yer aldığı görüntülere ilişkin, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur." dedi.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.

Çıkan haberlerde, "Görüntünün Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çekildiğinin" iddia edildiğini dile getiren Dede, "Bu aracın kesinlikle beldemizle ilgisi yoktur. Beldemizde bu tür insanlık dışı davranışları yapacak kimse yok. Bizim tahminimiz bu yolu kullanan yabancı kişiler tarafından bu insanlık dışı davranışın yapıldığı yönünde." diye konuştu.

Jandarmayla bu konuyu görüştüğünü aktaran Dede, şunları kaydetti:

"İlçemizin adının böyle bir konuyla anılması bizleri derinden üzdü. Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur. Konunun bir an önce açığa çıkartılıp beldemizin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık. Jandarma plaka üzerinden aracı tespit etmeye çalışıyor."

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 20
  • Misafir 3 saat önce
    yobazlar türkiyeyi karalamak icin her yola bas vuruyorlar
  • Misafir 3 saat önce
    Olacak şey değil.Bu nasıl bir Cehalet?
  • Misafir 5 saat önce
    Plaka 34
Tüm yorumları göster(20)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X