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Çocukların şoke eden görüntüsü! Biri bayıldı, diğerleri içmeye devam etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir vatandaşın cadde üzerinde çektiği çocukların görüntüsü şoke etti. Görüntüde, 2'si kız 4 çocuk kaldırımda dakikalarca nargile içti. Aralarında biri bir süre sonra baygınlık geçirdi. Arkadaşları ise hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti

Son dakika haberi... Şoke eden görüntü! Hepsi çocuk
Şoke eden görüntü! Hepsi çocuk
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İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çocukların nargile içtikleri görüntüler tüyler ürpertti.

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuk nargile içiyor. Görüntüde bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden çocukların nargileye devam etmesi dikkat çekti. Baygın şekilde yatan çocuk ise, orada olduğunu bile unutan arkadaşlarının ayrılmasının ardından kendine geldi. Zorlukla ayağa kalkan çocuk, sendeleyerek evinin yolunu tuttu.


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