AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Ankara ve Kocaeli'de yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR