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Son dakika haberi SON DAKİKA! AK Parti'den üniversitelere ilişkin kanun teklifi

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Ankara ve Kocaeli'de yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

YÖK
HABERTURK.COM

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı yükseköğretim kanununda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Ankara ve Kocaeli'de yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

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