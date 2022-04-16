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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bkaan Soylu açıkladı! Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain yakalandı
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Son dakika haberi Soylu açıkladı! Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain yakalandı!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın, Mersin Limanı'nda bir konteynıra düzenlediği operasyonda 258 kg kokain ele geçirildi

Son dakika: Bkaan Soylu açıkladı! Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain yakalandı
Soylu açıkladı! Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain yakalandı!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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