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Süt fabrikasındaki skandal görüntüye tepki yağdı

Konya'daki bir süt fabrikasında çekilen görüntüye sosyal medyada büyük tepki yağdı. Bir sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüde, süt fabrikası çalışanlarından birinin süt kazanının içine girip banyo yaptığı yer aldı. Diğer arkadaşının şarkı söyleyerek çektiği görüntü sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntünün çekildiği firmadan peş peşe açıklamalar geldi

Son dakika SKANDAL! Konya'da süt fabrikasındaki skandal görüntüler! Süt banyosu...
HABERTURK.COM

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çekilen görüntü büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan skandal görüntüde, fabrikada çalışan bir kişinin süt kazanının içine girerek banyo yapması yer aldı. O anlar bir başka çalışan tarafından şarkı söyleyerek kayda alındı. Bir sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan görüntüye gelen tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BAKANLIK: EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE YÖNLENDİRİLMİŞTİR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

FİRMA: KESİNLİKLE KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bir açıklamada skandal görüntünün çekildiği firmadan geldi. Benefit Hayvancılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ENKA SÜT'TEN AÇIKLAMA: NE YAZIK Kİ, BU GÖRÜNTÜLER ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR

Söz konusu görüntülerle ilgili bir açıklamada Enka Süt A.Ş.'den geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında, 05 Kasım 2020 tarihinde, Konya ilindeki bir süt toplama merkezinde süt tankı içerisinde banyo yapan bir şahıs ile ilgili olarak ortaya çıkan haberler ve görüntüler, şirketimizin ismi ile ilişkilendirilerek sosyal medya platformlarında çeşitli karalayıcı yorumlara dönüşmüştür. Şirketimiz ülkemizin son derece itibarlı, tüketici sağlığına ve gıda güvenliğine had safhada önem veren, bu anlamda tüm kontrol ve denetleme sistemlerine sahip, bunu temin edici tüm belgelere sahip ve tüketici güvenliğini kendine düstur edinmiş şirketlerinden biridir.

Ne yazık ki, bu görüntüler digital ortamda da şirketimiz ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni şirketimizin ilgili birimleri tarafından incelenmiş ve bu eşleşmenin sebebinin kendi internet sitemizde bulunan bazı görsellerin, ürünlerimizin insan sağlığına faydalarının anlatılmak istendiği “benefit” kelimesi ile kodlanmış olması ve bu görüntülerin çekildiği süt toplama merkezinin de bu isimde bir merkez olması nedeni ile, ilgili arama motorunun bu eşleşmeyi sağladığı tespit edilmiştir. İlgili birimlerimiz internet sitemizde bu talihsiz eşleşmeyi sağlayan bu kelimeyi görsellerimizdeki kodlardan çıkarmışlardır.

Bu görüntülerin ve bu görüntülerdeki kişilerin şirketimiz ile en küçük bir ilişkileri yoktur. Şirketimizin bu görüntülerin çekildiği yer ile geçmişte ve bugün hiçbir ticari veya hukuki ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu yakışıksız, ölçüsüz ve densiz görüntülerin şirketimiz ile ilişkilendirilmiş olması bizleri son derece üzmüştür. Anlamadan, araştırmadan, sorgulamadan bu türden bir ilişkilendirmenin yapılması, şirketimiz hakkında karalayıcı yorumlarda bulunulması haksızlıktır. Şirketimiz ilgili birimleri tarafından bu türden haksız, temelsiz ve hukuksuz yorumlarda ve beyanlarda bulunanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağından şüphe duyulmamalıdır.

Şirketimiz dün olduğu gibi, bugün de tüketici sağlığını, gıda güvenliğini ve kendine duyulan güveni her şeyin önünde tutarak yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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