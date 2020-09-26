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DHA

İstanbul'da, Esenyurt Meydanı'nda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durağın önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ CAN VERDİ, 1'İNİN DURUMU AĞIR

DHA'da yer alan habere göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'si öldü.

Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.