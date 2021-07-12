Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Son dakika haberi Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Manisa'da, tarım işçilerini taşıyan servis, otomobille çarpıştı. Feci kazada işçi servisi ve otomobilde bulunan 2 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı

SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
0:00 / 0:00
AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1100 TL sosyal yardım başvurusu sorgula! E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL sosyal yardım başvurusu sorgulama
Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den 'Parlamenter Sistem' önerisi: İki taslakta da o madde eksik
GÜNDEM CHP ve İYİ Parti'den 'sistem' önerisi! O madde eksik
Karı kocayı ayıran feci kaza
GÜNDEM Karı kocayı ayıran feci kaza
Kardeşi bıçakla öldürdü
GÜNDEM Kardeşi bıçakla öldürdü
SON DAKİKA: Kahreden ölüm! Kamyona binecekti
GÜNDEM Kahreden ölüm! Kamyona binecekti
SON DAKİKA: Kadınların kavgası kanlı bitti
GÜNDEM Kadınların kavgası kanlı bitti
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı bugün! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
EYYAM-I BAHUR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
GÜNDEM Yüksek sıcaklık uyarısı!
Fatih’te hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
GÜNDEM Fatih’te hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kameraya yansıdı
GÜNDEM Aydın'da motosikletlinin öldüğü kaza kamerada