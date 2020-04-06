DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında planlanan birçok programın koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini anımsattı. Mümkün olduğu kadar kısa vadeli planlamalar yaptıklarını kaydeden Şentop, 23 Nisan günü için yapılacak planlamalarda genel gidişatın değerlendirilerek ele alındığını bildirdi. 'Evde kal' çağrısına uyarak 100'üncü yıl coşkusunu yaşamak için, iki davette bulunduğunu belirten Şentop, açıklamasında şunları söyledi:

"Birincisi, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100'üncü Yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet ediyorum. 19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100'üncü Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecektir. İkincisi, şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıldönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, bir çok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir."

BELGESEL VE YAYINLARLA KUTLAMA

23 Nisan akşamı Meclisimizin arka tarafında kutlama yapacaktık. Türkiye'nin çeşitli illerine bağlanarak katılımların sağlandığı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Devlet Tiyatroları'ndan arkadaşlarımızın katılımıyla büyük bir kutlama resepsiyonu düşünüyorduk. Ama görünen o ki yapamayacağız. Şu anda 100. yıl belgeseller, kitaplar ve dijital yayınlarla kutlanacak.

İLK 500 KİŞİYE ÖDÜL VERİLECEK

Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Meclisimizin 100. yılı münasebetiyle kendi kişisel görüşlerini, fikirlerini aktardıklarını kendi kişisel videolarını sosyal medyalarında paylaşsınlar. Orada paylaşılan kişisel videolardan en çok beğeni alan ilk 500'ü TBMM'de oluşturduğumuz 100. Yıl İcra Heyeti tarafından başta kitap olmak üzere hediyeler verilecek.

DOKTOR ARKADAŞIMIZIN YAKINLARINDA BULGU YOK

Doktor arkadaşımızın durumu iyi muhtemelen yarın veya öbür günü taburcu olması bekleniyor. Meclis hastanemizde labaratuvarda çalışan görevlimizde pozitif tespit edilmişti. Bunun dışında Mecliste çalışan bir personel arkadaşımızda pozitif tespiti var. Doktorumuzun temasta olduğu kişilerle ilgili sıkı bir takip yapılmıştı, çok şükür bir bulguya rastlanmadı.