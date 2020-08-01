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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Tekmanlı sanatçıya kanlı pusu! Ot biçmeye giderken vuruldu
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Tekmanlı sanatçıya kanlı pusu! Ot biçmeye giderken vuruldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde yerel sanatçı Mehmet Sıddık Uluçay, dün gece çayırda ot biçerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Düğünlerde şarkı söyleyen Uluçay, olay yerinde hayatını kaybetti

tekmanlı sanatçı mehmet sıddık uluçay öldürüldü
İHA

Erzurum’un Tekman ilçesinde düğün sanatçısı Mehmet Sıddık Uluçay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, Tekman ilçesine bağlı Aşağı Hanbey Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Sıddık Uluçay, dün gece çayırda ot biçmek için evden ayrıldı. Balya makinası ile ot biçmeye başlayan Uluçay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vatandaşlar silah sesi üzerine gittikleri çayırda Uluçay’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Uluçay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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